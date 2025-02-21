Уряд виключив чотири індустріальні парки з реєстру: які причини

Кабмін 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із державного реєстру. Це пов’язано з тим, що протягом двох років у цих парках не були призначені керуючі компанії, а відповідно – не велася господарська діяльність, спрямована на їх розвиток і залучення учасників.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

"Індустріальні парки є інструментом економічного розвитку, але для ефективного функціонування вони повинні відповідати вимогам законодавства. Відсутність керуючих компаній унеможливлює розвиток промислової інфраструктури та функціонування індустріального парку", - наголосив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Список парків

Йдеться про такі індустріальні парки:

"Перший еко-індустріальний парк" (Івано-Франківська область, створений у 2013 році);

(Івано-Франківська область, створений у 2013 році); "Сігма Парк Яричів" (Львівська область, створений у 2017 році);

(Львівська область, створений у 2017 році); "Rivne industrial park" (Рівненська область, створений у 2020 році);

(Рівненська область, створений у 2020 році); "Малин-Захід" (Житомирська область, створений у 2021 році).

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.