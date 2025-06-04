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На Хмельниччині створили новий індустріальний парк для переробки агропродукції

індустріальний парк
На Хмельниччині створили новий індустріальний парк

Кабінет міністрів України схвалив рішення про створення нового індустріального парку в Хмельницькій області.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за підсумками урядового засідання.

"У межах комплексної політики "Зроблено в Україні" продовжуємо розбудову мережі індустріальних парків. Сьогодні реєструємо ще один такий промисловий майданчик на Хмельниччині. У його планах налагодити переробку агропродукції та створити не менше 350 робочих місць", — зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, сьогодні в Україні функціонує вже близько 100 індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Держава продовжує фінансово підтримувати розвиток інфраструктури таких локацій.

"Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн", — уточнив прем’єр.

Він також додав, що на сьогодні в межах цих індустріальних парків будуються або вже працюють 25 заводів, зведено понад 100 тисяч кв. м промислової нерухомості, а наявна електрична потужність сягає близько 200 МВт.

Нагадаємо, що минулого року у Волочиську Хмельницької області з'явиться новий індустріальний парк "Ф’юче індастрі хаб" на 350 робочих місць у таких сферах, як переробка харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

Автор:
Тетяна Гойденко