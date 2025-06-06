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Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь

КИТ
Открытие парка "КИТ" в Буче

В Буче официально открыли индустриальный парк "КИТ" — инновационное пространство для развития производства, логистики и бизнеса. Завершена первая очередь строительства, в пределах которой уже введено в эксплуатацию более 9 000 м² офисных и складских помещений. Следующую фазу планируют реализовать также в 2025 году.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Федорука.

Открытие парка "КИТ" в Буче

Новый центр частично функционирует и активно расширяется, формируя инновационную среду для развития предпринимательства.

Завершена первая очередь строительства: введено в эксплуатацию 7 600 м² производственно-складских помещений и 1 650 м² офисных площадей.

Парк "КИТ" — это комплексная бизнес-экосистема с продуманной логистикой, высоким техническим оснащением и готовыми инженерными решениями, отвечающими современным стандартам.

"Для Бучанской общины это — стратегический шаг вперед. Новые рабочие места, инвестиции и уверенный экономический рост. Работаем дальше — строим сильную и успешную общину", — подчеркнул Федорук.

Главная особенность этого проекта – трехуровневые здания с высотой потолка 6 метров на каждом уровне.

Такое решение обеспечивает комфортное размещение производственных мощностей и удобный подъезд грузового транспорта.

В прошлом году правительство выделило 2,28 млн грн на подключение ИП "Кит" к электросетям.

В свою очередь, горсовет Бучи снизил плату за землю до 0,5%, рассчитывая на поступления от НДФЛ.

Фото 2 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 3 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 4 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 5 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 6 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 7 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь
Фото 8 — Новый бизнес-хаб в Буче: индустриальный парк "КИТ" запустил первую очередь

Индустриальные парки в Украине

Индустриальный парк – это специально отведенная территория для промышленного развития с развитой инфраструктурой и общим экологическим контролем.

По данным Минэкономики, их развитие является частью стратегии "Сделано в Украине ". Государство надеется, что специальные условия для бизнеса будут способствовать ускорению производства.

Министерство экономики презентовало каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой.

Отметим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Автор:
Ольга Опенько