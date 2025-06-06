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Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу

КИТ
Відкриття парку "КИТ" у Бучі

У Бучі офіційно відкрили індустріальний парк “КИТ” — інноваційний простір для розвитку виробництва, логістики та бізнесу. Завершено першу чергу будівництва, в межах якої вже введено в експлуатацію понад 9 000 м² офісних і складських приміщень. Наступну фазу планують реалізувати також у 2025 році.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міського голови Анатолія Федорука.

Відкриття парку "КИТ" у Бучі

Новий центр вже частково функціонує й активно розширюється, формуючи інноваційне середовище для розвитку підприємництва.

Завершено першу чергу будівництва: введено в експлуатацію 7 600 м² виробничо-складських приміщень і 1 650 м² офісних площ. У планах на 2025 рік — запуск другої черги, яка передбачає ще 7 500 м² сучасної інфраструктури.

Парк "КИТ" — це комплексна бізнес-екосистема з продуманою логістикою, високим технічним оснащенням та готовими інженерними рішеннями, що відповідають сучасним стандартам.

"Для Бучанської громади це — стратегічний крок вперед. Нові робочі місця, інвестиції та впевнене економічне зростання. Працюємо далі — будуємо сильну та успішну громаду", - наголосив Федорук.

Головна особливість цього проєкту — трирівневі будівлі з висотою стелі 6 метрів на кожному рівні.

Таке рішення забезпечує комфортне розміщення виробничих потужностей і зручний під’їзд вантажного транспорту. Проєктування здійснене з урахуванням досвіду, набутого підприємцями під час будівництва інших промислових об’єктів по всій країні.

Минулого року уряд виділив 2,28 млн грн на підключення ІП "Кит" до електромереж.

В свою чергу, міськрада Бучі знизила плату за землю до 0,5%, розраховуючи на надходження від ПДФО.

Фото 2 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 3 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 4 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 5 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 6 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 7 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу
Фото 8 — Новий бізнес-хаб у Бучі: індустріальний парк "КИТ" запустив першу чергу

Індустріальні парки в Україні

Індустріальний парк — це спеціально відведена територія для промислового розвитку з розвиненою інфраструктурою та спільним екологічним контролем.

За даними Мінекономіки, їх розвиток є частиною стратегії "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що спеціальні умови для бізнесу сприятимуть прискоренню виробництва.

Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою.

Зазначимо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Автор:
Ольга Опенько