Два индустриальных парка в Украине получили более 200 млн грн государственного финансирования

В 2025 году в рамках государственной программы стимулирования развития индустриальных парков первые два проекта — "Кроноспан Ровно" на Ровенщине и "Кит" в Буче Киевской области — получили финансирование на общую сумму 203 млн грн. Средства будут направлены на создание энергетической инфраструктуры и внутренних сетей, что должно активизировать промышленное развитие регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Индустриальные парки получили господдержку

В 2025 году в Украине началось государственное финансирование индустриальных парков.

Как сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, эти инвестиции преследуют цель активизировать промышленный потенциал регионов. По ее словам, любая вложенная гривна из государственного бюджета способна привлечь в среднем шесть гривен частных инвестиций, а один гектар индустриального парка может создать около 50 новых рабочих мест.

Программа государственной поддержки предусматривает предоставление средств на безвозвратной основе – до 150 млн грн на проект. Финансирование может покрывать до 50% стоимости работ (до 80% для деоккупированных территорий), а также предусматривает частичное возмещение расходов на подключение к электросетям.

Участие государства в финансировании индустриальных парков предполагает ряд обязательных условий для заявителей. В частности, нужно возвести не менее 5000 м² производственных площадей и привлечь в парк не менее двух участников в течение трех лет.

Недавние изменения в нормативную базу сделали программу более гибкой: теперь разрешено подавать заявки два года подряд в пределах лимита 150 млн. грн. Кроме того, в софинансирование проектов можно привлекать не только собственные средства, но и ресурсы местных бюджетов, кредиты и грантовые средства. Прием заявок длится до 15 августа — податься можно через один из четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк или Сенс Банк.

В 2024 году государственную поддержку получили 15 проектов на сумму около 1,2 млрд. грн. Благодаря этому в Украине реализовано или начато строительство 33 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе дорог, железнодорожных путей, систем водоснабжения, канализации, электросетей и трансформаторных подстанций.

В настоящее время в индустриальных парках страны построено или активно возводится 25 производственных предприятий. Общая площадь новой промышленной недвижимости превышает 100 000 м², а имеющаяся электромощность для подключения новых объектов составляет около 200 МВт.

Индустриальные парки в Украине

Индустриальный парк – это специально отведенная территория для промышленного развития с развитой инфраструктурой и общим экологическим контролем.

По данным Минэкономики, их развитие является частью стратегии "Зроблено в Україні". Государство надеется, что специальные условия для бизнеса будут способствовать ускорению производства.

Министерство экономики презентовало каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой.

Отметим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.