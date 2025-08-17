- Категорія
Мінекономіки продовжило термін подачі заявок на підтримку індустріальних парків
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжило термін подачі заявок на державну підтримку для індустріальних парків до 29 серпня 2025 року. Відповідний наказ Мінекономіки № 247 був виданий 15 серпня.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Зазначається, що така державна підтримка є частиною урядової програми "Зроблено в Україні". Вона спрямована на облаштування інфраструктури та компенсацію витрат на підключення до електромереж.
При цьому, розмір фінансування може становити до 150 млн грн на один парк, а співфінансування держави складає до 50 %, а для територій, які були де окуповані - до 80% вартості проєкту.
За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, індустріальні парки є ключовим інструментом для швидкого економічного зростання. Вони створюють нові робочі місця, залучають інвестиції та інтегрують країну у світові виробничі ланцюги.
Згідно з повідомленням, у 2024 році на розвиток інфраструктури 15 індустріальних парків було виділено понад 1 млрд грн. На 2025 рік вже затверджено фінансування для двох парків на суму 203 млн грн, а ще п’ять заявок перебувають на розгляді.
Крім державної підтримки, місцеві органи влади також можуть стимулювати інвесторів, знижуючи податки на нерухомість і землю, що сприяє розвитку конкуренції між громадами та рівномірному розвитку регіонів.
Додамо, у 2024 році держава надала понад 1,1 млрд грн підтримки 15 індустріальним паркам у межах програми "Зроблено в Україні". Йдеться про безповоротну допомогу на розвиток інфраструктури: будівництво доріг, інженерних мереж, приєднання до електромереж.