Кабмин упрощает разрешительные процедуры для строительных проектов

строительство
Кабмин запускает реформу строительной сферы

Правительство начинает системную дерегуляцию для бизнеса и упрощает правила строительства. Новые решения должны ускорить получение разрешений и запуск проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Как изменится строительство в Украине

По ее словам, предприниматели чаще всего отмечают необходимость сокращения лишних процедур и введения понятных правил работы. Правительство в ответ приняло пакет решений, направленных на упрощение регулирования строительства и ускорение восстановления.

  • Упрощение разрешительных процедур

Вводится экспериментальный механизм, дающий заказчику строительства право самостоятельно выбирать орган для получения административных услуг - либо местный орган (ГАСК), либо ДИАМ. Целью является создание альтернативы в системе и сокращение сроков оформления документов.

  • Механизм обжалования решений

Также правительство приняло решение о введении процедуры обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений. Теперь такие решения можно будет обжаловать к ДИАМ. В случае признания отказа необоснованным проектирование может быть продлено в соответствии с градостроительной документацией без дополнительных задержек.

  • Законодательные изменения

Отдельно поручено Министерству развития общин и территорий и Министерству юстиции подготовить законопроект, который установит четкие сроки для рассмотрения и обжалования строительных решений.

По словам премьера, эти шаги являются частью комплексной реформы градостроительства. Следующим этапом должны стать изменения в сфере пространственного планирования общин и усиление правовой определенности строительной отрасли.

Правительство также планирует продолжить дерегулирование в других сферах, чтобы упростить условия ведения бизнеса и ускорить восстановление страны.

Заметим, что в 2025 году объем строительного рынка Украины вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 248 млрд грн (5,3 млрд евро). Несмотря на положительную динамику, этот показатель остается на 34% ниже уровня 2021 года, когда рынок оценивался в 8 млрд евро.

Автор:
Ольга Опенько