Строительный рынок Украины за прошлый год в денежном эквиваленте вырос почти до 250 млрд грн

В 2025 году объем строительного рынка Украины вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 248 млрд. грн. (5,3 млрд. евро). Несмотря на положительную динамику, этот показатель остается на 34% ниже уровня 2021 года, когда рынок оценивался в 8 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор инженерно-строительной компании Rauta Андрей Озейчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Ключевые сегменты и региональные лидеры

По его словам, наиболее активными регионами нового строительства стали Киевская, Львовская и Ивано-Франковская области. Основными же сегментами для инвестиций в коммерческую недвижимость были складские, производственные и торговые объекты.

"Сегмент восстановления и защиты объектов критической инфраструктуры является одним из крупнейших и занимает примерно 20% строительного рынка. На рынке коммерческого строительства наибольший рост показал сегмент сельскохозяйственных зданий – 48%. Спрос на первичную жилую недвижимость оставался на уровне 2024 года", - отметил Озейчук.

Энергонезависимость зданий

В 2025 году было зафиксировано существенное увеличение спроса на энергетическое оборудование: солнечные станции (в 2 раза), генераторы (в 2,3 раза), инверторы и аккумуляторы (+50%). При этом темпы роста стоимости строительных работ замедлились до 15% (против 24% в 2024 году).

Кадровый дефицит

Директор компании Rauta отметил, что на рынке не хватает около 30% строительных специалистов, что повлекло за собой рост зарплат на 25-30%. Больше всего выросли доходы монолитников (+50%), геодезистов (+44%) и бетонщиков (+38%).

За неимением внутренних ресурсов компании начинают привлекать рабочих из стран Южной Азии (Индия, Непал, Бангладеш).

"Профессиональные учебные заведения сейчас сталкиваются с недобором студентов на строительные специальности, а также их значительным оттоком в первые годы обучения. В перспективе это может привести к еще большему кадровому голоду и замедлить восстановление Украины", — считает Озейчук.

О Rauta

Rauta – инженерно-строительная компания, поставщик строительных решений в Украине и странах Европейского Союза. Предлагает комплексные решения, охватывающие: проектирование зданий, поставки каркасов и сэндвич-панелей, фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а также монтаж конструкций, генеральный подряд, службу заказчика, ввод зданий в эксплуатацию и сопутствующий сервис.

Является эксклюзивным поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения финского концерна Ruukki.

Согласно данным Уoucontrol, компания была зарегистрирована в сентябре 2014 года, ее конечным бенефициарным владельцем значится Андрей Озейчук .