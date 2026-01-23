В Верховной Раде готовят закон о жилищно-строительных обществах, которые станут заказчиками доступного жилья

В Верховной Раде рассматривается возможность подготовки отдельного законопроекта, который обновит механизм жилищных кооперативов. Жилищно-строительные общества (ЖСО) должны обеспечить население жильем с учетом европейского опыта и минимумом злоупотреблений.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает Delo.ua.

По ее словам, обновление инструмента предусматривает законопроект "Об основных принципах жилищной политики" №12377. При подготовке документа ко второму чтению рабочая группа пришла к выводу, что для качественной модернизации требуется отдельный профильный закон.

Шуляк отметила, что действующая модель жилищно-строительных кооперативов не обеспечивает системного и безопасного решения жилищного вопроса и не отвечает современным вызовам.

"Модель жилищных кооперативов, действующая в Украине, и в целом имеющиеся схемы привлечения средств будущих собственников не дают инструмента, который системно и безопасно помогал бы украинцам решать жилищный вопрос через совместное строительство", — подчеркнула парламентария.

Поэтому предлагается ввести новую организационно-правовую форму – жилищно-строительные общества (ЖСО). Они должны стать неприбыльной альтернативой коммерческому девелопменту и быть приближенными к европейским практикам.

Необходимость изменений подтверждает и отчет гражданской сети "Опора" "Финансирование жилищного строительства: новые модели". В документе отмечается, что распространенные на первичном рынке финансовые схемы с привлечением посредников имеют системные недостатки, юридические уязвимости и риски злоупотреблений.

ЖСО будут работать по принципу "собственные ресурсы — на собственные нужды". Общество станет заказчиком строительства, позволяющим избежать девелоперской наценки, обеспечить прозрачный контроль за средствами и четкую привязку вкладов к этапам строительства.

Финансирование ЖБО подразумевает сочетание паевых взносов, кредитных ресурсов, а также государственной и местной поддержки. Отдельно предлагается разрешить использование жилищных сертификатов "Восстановление" в качестве вкладов в такие общества — по аналогии с программой государственной ипотеки "єОселя".

Кроме того возможно коллективное использование сертификатов, что позволит нескольким владельцам объединить ресурсы для строительства многоквартирных домов. Этот механизм рассматривают как особо важный для людей, лишившихся жилья вследствие вооруженной агрессии РФ.

Среди ключевых принципов новой модели — неприбыльный статус ЖСО, жесткая целевость средств, запрещение использования имущества общества в качестве залога и возможность проектирования до 30% нежилых помещений для аренды. Полученные доходы планируют направлять на содержание и реновацию построек.

По словам Шуляк, действующее законодательство не предусматривает организационно-правовой формы "жилищно-строительное общество", а использование названия "ЖСО" нецелесообразно из-за правовой путаницы. Именно поэтому в парламенте планируется подготовить отдельный закон, который будет определять статус, порядок создания и деятельности ЖСО, а также закрепит базовые принципы их работы.

Напомним, в Украине планируется ввести цифровое распределение социального жилья без очередей, которое будет осуществляться автоматизированно через единую информационно-аналитическую систему.