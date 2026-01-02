- Категория
Жилье для переселенцев: как государство помогает купить квартиру и сколько уже заявок
С момента запуска в сентябре 2025 года программы льготного жилищного кредитования для внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих на прифронтовых территориях, в Пенсионный фонд Украины поступило 1224 обращения от граждан, желающих воспользоваться этой господдержкой.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
В настоящее время государственная помощь назначена по 118 обращениям, а средства для покрытия части расходов уже перечислены на банковские счета. В 2025 году правительство заложило на реализацию этой инициативы 4,4 млрд гривен.
Требования к недвижимости и участникам
Претендовать на кредит могут лица, не имеющие другой жилой площади (кроме оставшейся в зоне боевых действий или в оккупации).
От заемщика требуется только официальное трудоустройство и возможность самостоятельно оплатить 30% первого взноса и 30% регулярных платежей.
Выбранное жилье должно быть построено не ранее 20 лет назад, а его предельная стоимость не должна превышать 2 млн гривен.
Как присоединиться к программе:
- ВПЛ или житель прифронтовой территории должен подать заявку на "єОселя"" в приложении "Дія".
- Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита.
- Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства.
- Оформить кредит с компенсацией.
Механизм государственной поддержки
Программа предлагает беспрецедентные условия: государство берет на себя 70% стоимости первого взноса и 70% каждого ежемесячного платежа в рамках программы "єОселя".
Кроме того, участники получают единовременную помощь в размере 40 тысяч гривен для покрытия сопутствующих расходов на оформление кредита и заключение сделок.
Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.