В Украине разрабатывают новую жилищную программу для переселенцев: что в ней

дом в деревне
Минсоцполитики нарабатывает новые программы обеспечения жильем ВПЛ / Depositphotos

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

Новая жилищная программа для переселенцев  

Отмечается, что ведомство ищет новые пути обеспечения жильями украинцев, вынужденно бежавших от войны.

Минсоцполитики работает над будущей программой жилья для ВПЛ, которые выразили желание проживать в сельской местности.  

"Во время поездки по регионам, мы общались с ВПЛ, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них выражает желание проживать в сельской местности. Сейчас мы нарабатываем вариант поддержки для общин, которые позволили бы обустроить жилищные фонды в селах для проживания таких семей", - отметила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Она добавила, что в планах министерства проводить опрос среди ВПЛ, которые сейчас проживают в местах временного размещения, где они хотели бы жить после мест временного проживания, какие возможности самопомощи имеют и чего больше всего нуждаются.

ВПЛ могут получить помощь на ипотеку  

10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "єОселя".

Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки для:

  • внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;
  • граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

Напомним, первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, переехавшего в 2014 году в Киев. Семья приобрели квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.

Автор:
Светлана Манько