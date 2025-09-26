Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Первая семья внутренне перемещенных лиц получила жилье по государственной программе "єОселя"

ВПЛ
ВПЛ приобрели квартиру по программе поддержки / Минрозвития общин и территорий.

В рамках государственной программы "єОселя" первая семья внутренне перемещенных лиц получила кредит на покупку жилья по программе поддержки прифронтовых территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Первый кредит "єОселя" получили ВПЛ

Государство компенсирует 70% первого взноса, но не больше 30% стоимости жилья. В течение первого года компенсируется также 70% ежемесячного платежа — всего до 150 тысяч гривен, а дополнительно покрываются до 40 тысяч гривен на комиссии, сборы и страхование. В бюджете на 2025 год на эти выплаты предусмотрено 4,4 млрд. гривен.

Первыми воспользовались программой "єОселя" переселенцы из Донецка — семья Георгия, который в 2014 году переехал в Киев и создал здесь семью. В течение всех лет они жили в съемных квартирах. Благодаря государственной поддержке семья решила приобрести собственное жилье на этапе строительства, а уже в ближайшие месяцы новое здание будет введено в эксплуатацию.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Фото 2 — Первая семья внутренне перемещенных лиц получила жилье по государственной программе "єОселя"
Фото 3 — Первая семья внутренне перемещенных лиц получила жилье по государственной программе "єОселя"

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".

Автор:
Ольга Опенько