Первая семья внутренне перемещенных лиц получила жилье по государственной программе "єОселя"

В рамках государственной программы "єОселя" первая семья внутренне перемещенных лиц получила кредит на покупку жилья по программе поддержки прифронтовых территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Первый кредит "єОселя" получили ВПЛ

Государство компенсирует 70% первого взноса, но не больше 30% стоимости жилья. В течение первого года компенсируется также 70% ежемесячного платежа — всего до 150 тысяч гривен, а дополнительно покрываются до 40 тысяч гривен на комиссии, сборы и страхование. В бюджете на 2025 год на эти выплаты предусмотрено 4,4 млрд. гривен.

Первыми воспользовались программой "єОселя" переселенцы из Донецка — семья Георгия, который в 2014 году переехал в Киев и создал здесь семью. В течение всех лет они жили в съемных квартирах. Благодаря государственной поддержке семья решила приобрести собственное жилье на этапе строительства, а уже в ближайшие месяцы новое здание будет введено в эксплуатацию.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".