Перша родина внутрішньо переміщених осіб отримала житло за державною програмою "єОселя"

ВПО придбали квартиру за програмою підтримки / Мінрозвитку громад і територій.

У рамках державної програми “єОселя” перша родина внутрішньо переміщених осіб отримала кредит на купівлю житла за програмою підтримки прифронтових територій. 

Як пише  Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Перший кредит "єОселя" отримали ВПО

Держава компенсує 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла. Протягом першого року компенсується також 70% щомісячного платежу — загалом до 150 тисяч гривень, а додатково покриваються до 40 тисяч гривень на комісії, збори та страхування. У бюджеті на 2025 рік на ці виплати передбачено 4,4 млрд гривень.

Першими скористалися програмою "єОселя" переселенці з Донецька — родина Георгія, який у 2014 році переїхав до Києва та створив тут сім’ю. Протягом усіх років вони мешкали в орендованих квартирах. Завдяки державній підтримці родина вирішила придбати власне житло на етапі будівництва, а вже найближчими місяцями новий будинок буде введено в експлуатацію.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".

Автор:
Ольга Опенько