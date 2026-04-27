Из-за высоких цен на топливо Transavia отменяет часть рейсов в Европе

Нидерландская авиакомпания Transavia отменяет часть рейсов в мае и июне из-за резкого роста цен на авиационное топливо, вызванное войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт компании.

Речь идет только о французском подразделении перевозчика. Рейсы Transavia из Нидерландов продолжат выполняться по графику.

По данным компании, отмена коснутся около 2% общего расписания полетов. Пассажирам, которые затронут изменения, предложат бесплатное перебронирование, ваучер или полный возврат средств за билеты.

Французские СМИ ранее сообщали, что сокращение полетной программы будет продолжаться в течение ближайших двух месяцев. Несмотря на общую принадлежность к группе Air France-KLM, французское и нидерландское подразделения Transavia работают отдельно.

Ранее в этом месяце компания заявляла, что не планирует отмены из-за подорожания керосина. В то же время KLM уже сообщала о сокращении отдельных рейсов, в частности в Лондон и Дюссельдорф.

На фоне роста расходов на топливо Transavia уже повысила стоимость билетов в среднем примерно на 10 евро за рейс туда и обратно. Аналогичные шаги предпринимают и другие авиакомпании.

В целом европейские авиакомпании входят в летний сезон и с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.