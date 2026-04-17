Авиарейсы под угрозой отмены: авиатоплива осталось в Европе на шесть недель

В Европе запасов авиационного горючего осталось примерно на шесть недель. Если из-за войны войны на Ближнем Востоке поставки энергоносителей будут оставаться заблокированными, то вскоре из-за нехватки горючего придется отменять рейсы.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Associated Press заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Он подчеркнул, что мировая экономика уже оказалась в затруднительном положении на фоне военных действий США против Ирана. По его словам, из-за этого нарушены поставки нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.

"В прошлом существовала группа под названием "Ужасный пролив". Сейчас она находится в затруднительном положении, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет для экономического роста и инфляции по всему миру", — подчеркнул Бирол.

По его словам, в Персидском заливе ждут более 110 танкеров, загруженных нефтью, и более 15 судов с сжиженным природным газом — они могли бы помочь облегчить энергетический кризис, если бы имели возможность выйти через Ормузский пролив на мировые рынки. Однако он добавил, что этого недостаточно.

Глава энергетического агентства предупредил, что последствиями конфликта могут стать "высшие цены на бензин, более высокие цены на газ, высокие цены на электроэнергию". По его словам, первыми это ощутят развивающиеся страны, однако в случае длительного блокирования Ормузского пролива негативные последствия коснутся всех.

"В Европе у нас осталось, пожалуй, запасов авиационного топлива примерно на шесть недель. Если мы не сможем открыть Ормузский пролив… могу сказать, что в скором времени мы услышим новость о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива", — отметил Бирол.

При этом после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.

Бирол добавил, что даже если мирное соглашение будет заключено, повреждение энергетических объектов в результате войны означает, что пройдет много месяцев, прежде чем возобновятся доконфликтные уровни производства. В настоящее время повреждено более 80 ключевых объектов в регионе, из них более трети — с серьезными или очень серьезными повреждениями. Бирол считает, что понадобится до двух лет, чтобы вернуться на довоенные уровни производства.

Напомним, мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать рейсы из-за скачка цен на топливо. Способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, начнут ли потребители отказываться от авиаперелетов.