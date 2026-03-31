Сокращение рейсов и повышение тарифов: авиаотрасль накрывает кризис из-за скачка цен на топливо

Мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать рейсы из-за скачка цен на топливо. Способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, начнут ли потребители отказываться от авиаперелетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

До начала конфликта США и Израиля с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в 2026 году на уровне 41 млрд долларов, однако удвоение цен на авиационное топливо поставило эти ожидания под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии.

Такие компании, как United Airlines, Air New Zealand и скандинавская SAS, уже объявили о сокращении рейсов и повышении тарифов, в то время как другие ввели топливные надбавки.

"Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом. Им придется снижать тарифы, чтобы стимулировать ослабленный спрос, тогда как рост стоимости горючего будет вынуждать их повышать цены. Идеальный шторм", - заявил Ригас Доганис, ранее возглавлявший греческую национальную авиакомпанию Olympic Airways и работу возглавляет лондонскую консалтинговую компанию Airline Management Group.

Поднять цены на билеты

В прошлом году отрасль зафиксировала рекордный глобальный пассажиропоток, превысивший допандемический уровень примерно на 9%. Но сейчас масштабы повышения тарифов, необходимых для компенсации резкого роста стоимости авиационного горючего, значительны именно в то время, когда потребители находятся под давлением из-за удорожания бензина, что может ограничить расходы на необязательные покупки.

"Единственный способ поднять цены - это сократить пропускную способность", - отметил руководитель исследований транспортного сектора Европы в Barclays Эндрю Лоббенберг.

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что тарифы должны вырасти на 20%, чтобы компенсировать повышение расходов на топливо. Гонконгская Cathay Pacific Airways дважды за последний месяц повысила топливные надбавки, и уже со среды обратный рейс из Сиднея в Лондон будет предусматривать доплату за топливо в размере 800 долларов. До войны в Иране обычный билет экономкласса в обе стороны по этому маршруту стоил около 1369 долларов США.

Аналитики отмечают, что больше всего могут пострадать лоукостеры, ведь для бюджетных путешественников авиарейсы могут быть заменены на железную дорогу, автобус или другие альтернативы.

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.