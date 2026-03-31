Скорочення рейсів та підвищення тарифів: авіагалузь накриває криза через стрибок цін на паливо

Світові авіакомпанії почали підвищувати тарифи та скорочувати рейси через стрибок цін на паливо. Здатність галузі залишатися прибутковою може залежати від того, чи почнуть споживачі відмовлятися від авіаперельотів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

До початку конфлікту США та Ізраїлю з Іраном авіаційна галузь прогнозувала рекордні прибутки у 2026 році на рівні 41 млрд доларів, однак подвоєння цін на авіаційне паливо поставило ці очікування під загрозу та змусило перевізників переглянути свої мережі та стратегії.

Такі компанії, як United Airlines, Air New Zealand та скандинавська SAS, вже оголосили про скорочення рейсів та підвищення тарифів, тоді як інші запровадили паливні надбавки.

"Авіакомпанії стикаються з екзистенційним викликом. Їм доведеться знижувати тарифи, щоб стимулювати ослаблений попит, тоді як зростання вартості пального змушуватиме їх підвищувати ціни. Ідеальний шторм", - заявив Рігас Доганіс, який раніше очолював грецьку національну авіакомпанію Olympic Airways та працював директором британської easyJet, а нині очолює лондонську консалтингову компанію Airline Management Group.

Підняти ціни на квитки

Минулого року галузь зафіксувала рекордний глобальний пасажиропотік, який перевищив допандемічний рівень приблизно на 9%. Але наразі масштаби підвищення тарифів, необхідних для компенсації різкого зростання вартості авіаційного пального, є значними саме в той час, коли споживачі перебувають під тиском через дорожчання бензину, що може обмежити витрати на необов’язкові покупки.

"Єдиний спосіб підняти ціни — це скоротити пропускну здатність", — зазначив керівник досліджень транспортного сектору Європи в Barclays Ендрю Лоббенберг.

Генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі заявив, що тарифи мають зрости на 20%, щоб компенсувати підвищення витрат на паливо. Гонконзька Cathay Pacific Airways двічі за останній місяць підвищила паливні надбавки, і вже з середи зворотний рейс із Сіднея до Лондона передбачатиме доплату за паливо у розмірі 800 доларів. До війни в Ірані звичайний квиток економкласу в обидва боки за цим маршрутом коштував близько 1369 доларів США.

Аналітики зазначають, що найбільше можуть постраждати лоукостери, адже для бюджетних мандрівників авіарейси можуть бути замінені на залізницю, автобус чи інші альтернативи.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.