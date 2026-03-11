Авіакомпанії США переплатять $11 млрд за паливо через конфлікт на Близькому Сході

Чотири найбільші американські авіакомпанії ризикують заплатити додатково $11 млрд, бо не захеджували авіаційне паливо на тлі війни в Ірані.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі FT.

Ціна на авіаційне паливо в США зросла майже на 60% після закриття Ормузької протоки.

Чотири великі американські авіакомпанії – American Airlines, United, Delta та Southwest – зіткнуться з додатковими витратами на паливо у розмірі $280 млн за кожен тиждень при тому, що ціни на світовому ринку залишаться на тому ж рівні.

Wizz Air, Ryanair і Lufthansa захеджували понад 80% своїх покупок авіапалива у наступному кварталі. Європейські авіакомпанії зазвичай хеджують авіаційне паливо, однак American Airlines, Delta та United відмовилися від цієї практики близько десяти років тому. У компаніях вважали, що в довгостроковій перспективі вона обходиться дорожче, ніж потенційна вигода під час різкого зростання цін.

Найбільше можуть постраждати бюджетні перевізники

Бюджетні американські авіакомпанії, такі як Frontier і Spirit, обслуговують більш чутливих до цін пасажирів, тому вони, ймовірно, вразливіші до подорожчання палива, ніж великі перевізники з більшою часткою преміальних та міжнародних клієнтів, зазначають аналітики.

Нагадаємо, ціна на авіаційне паливо зросла майже до чотирирічного максимуму, оскільки війна на Близькому Сході скорочує його постачання, порушуючи авіасполучення по всьому регіону.