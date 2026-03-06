Судноплавство в Ормузькій протоці повністю зупинилося через війну на Близькому Сході

Судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося. За останню добу там зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними Спільного морського інформаційного центру, аналіз сигналів суден свідчить, що транзит через стратегічну водну артерію фактично впав до мінімального рівня.

У повідомленні від 6 березня зазначено, що "транзитні перевезення скоротилися до однозначних цифр, і за останні 24 години було зафіксовано лише два підтверджених комерційних транзитних перевезення".

За даними багатонаціональної військово-морської консультативної групи, що спеціалізується на Близькому Сході, переправи стосувалися вантажних суден, а не нафтових танкерів.

У нормальних умовах через протоку щодня проходять десятки суден, які транспортують нафту, газ та інші товари.

Ескалація бойових дій у регіоні змусила десятки повністю завантажених танкерів із нафтою та зрідженим газом залишатися в Перській затоці.

Часті напади на судна в районі протоки зробили транзит занадто ризикованим для судновласників і їхніх вантажів вартістю у мільйони доларів.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів, не зважаючи на те, що президент США Дональда Трампа обіцяв забезпечити безперешкодне судноплавство на Близькому Сход.

Трамп нещодавно заявив, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.

Очільник Білого дому також повідомив, що доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити страхування та фінансові гарантії для всієї морської торгівлі в регіоні Перської затоки, зокрема для нафтових танкерів, які проходять цим маршрутом.

Блокада Ормузької протоки

Зауважимо, Іран у суботу, 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.