Трафік в Ормузькій протоці впав на 90%: Maersk, Hapag-Lloyd та MSC перенаправляють судна

Судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Через погіршення безпекової ситуації в регіоні Близького Сходу після ескалації військового конфлікту ми вирішили тимчасово призупинити майбутні рейси через Баб-ель-Мандебську протоку", – йдеться у заяві данської контейнерної перевізної групи Maersk.

У компанія заявила, що її послуги в ОАЕ, Омані та Катарі тимчасово перервані.

Німецька судноплавна група Hapag-Lloyd в окремій заяві повідомила, що змінює маршрут своєї служби контейнерних перевезень IMX, яка з'єднує Індію та Близький Схід із Середземномор'ям навколо південної Африки.

Hapag-Lloyd заявила, що з 2 березня застосує надбавку за воєнний ризик для вантажів до та з Верхньої Мексиканської затоки та Перської затоки.

CMA CGM також заявила, що застосує надзвичайну надбавку за конфліктні ситуації на вантажі до та з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, ОАЕ, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану та Еритреї, а також до порту Червоного моря Айн-Сохна.

Maersk та Hapag-Lloyd також повідомили, що призупиняють усі переправи суден через Ормузьку протоку до подальшого повідомлення.

Зауважимо, Іран у суботу попередив про закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% усіх постачань нафти у світі. У суботу, 28 лютого, повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Як зауважує Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, в Ормузькій протоці масового руху танкерів не спостерігається. Основний трафік, який було помічено, належав китайським суднам. Трафік впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

За словами експерта, важливу роль у цьому відіграє позиція великих компаній, таких як Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC, які підтвердили, що повністю зупиняють прохід через Ормузьку протоку "до подальших розпоряджень".

"Більшість суден перенаправляють в обхід Африки (мис Доброї Надії). Навіть якщо Пекін і домовився про відкриття - як повідомлялося раніше - страхові компанії (зокрема лондонський Lloyd's) фактично заблокували рух. Військові премії за страхування суден зросли на 50%, а для багатьох рейсів покриття взагалі скасовано. Жоден капітан не піде в протоку без страховки", - підкреслив Семиволос.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Тегеран також поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти аналоги "шахедів" всередині країни під назвою "Герань".

Загалом Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.