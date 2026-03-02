Трафик в Ормузском проливе упал на 90%: Maersk, Hapag-Lloyd и MSC перенаправляют суда

Судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляют суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Из-за ухудшения ситуации безопасности в регионе Ближнего Востока после эскалации военного конфликта мы решили временно приостановить предстоящие рейсы через Баб-эль-Мандебский пролив", – говорится в заявлении датской контейнерной перевозочной группы Maersk.

Компания заявила, что ее услуги в ОАЭ, Омане и Катаре временно прерваны.

Немецкая судоходная группа Hapag-Lloyd в отдельном заявлении сообщила, что меняет маршрут своей службы контейнерных перевозок IMX, соединяющей Индию и Ближний Восток со Средиземноморьем вокруг Южной Африки.

Hapag-Lloyd заявила, что со 2 марта применит надбавку за военный риск для грузов в и из Верхнего Мексиканского залива и Персидского залива.

CMA CGM также заявила, что применит чрезвычайную надбавку за конфликтные ситуации на грузы в и из Ирака, Бахрейна, Кувейта, Йемена, Катара, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Джибути, Судана и Эритреи, а также в порт Красного моря Айн.

Maersk и Hapag-Lloyd также сообщили, что приостанавливают все переправы судов через Ормузский пролив к дальнейшему сообщению.

Иран в субботу предупредил о закрытии Ормузского пролива, через который проходит 20% всех поставок нефти в мире. В субботу, 28 февраля, сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Как отмечает Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, в Ормузском проливе массового движения танкеров не наблюдается. Замеченный основной трафик принадлежал китайским судам. Трафик упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

По словам эксперта, важную роль в этом играет позиция крупных компаний, таких как Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC, которые подтвердили, что полностью останавливают проход через Ормузский пролив "в дальнейшие распоряжения".

"Большинство судов перенаправляют в обход Африки (мыс Доброй Надежды). Даже если Пекин и договорился об открытии - как сообщалось ранее - страховые компании (в частности лондонский Lloyd's) фактически заблокировали движение. Военные премии за страхование судов выросли на 50%, а для многих рейсов покрытие вообще не было. страховки", - подчеркнул Семиволос.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .

Тегеран также поделился технологиями, что позволило России производить аналоги "шахедов" внутри страны под названием "Герань".

В общем, Иран продал России ракет на сумму. примерно 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.