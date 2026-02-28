Спецоперация США против Ирана: как это повлияет на ситуацию в Украине

США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

По словам Трампа, решение о начале операции продиктовано необходимостью ликвидировать "неизбежные угрозы". Он назвал руководство Ирана "жестокой группой людей", деятельность которой представляет опасность для США, их военных, зарубежных баз и партнеров по всему миру.

В восьмиминутном обращении президент подчеркнул, что в течение 47 лет иранский режим, по его словам, вел кампанию насилия, направленную против американцев и гражданских в разных странах.

"Это был массовый террор, и мы больше не собираемся этого терпеть", - заявил Трамп, вспомнив предыдущие атаки, связанные с Ираном.

В ответ на действия США Иран совершил ракетные обстрелы в направлении Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем противовоздушной обороны и призвала граждан немедленно пройти в укрытие.

В то же время израильские медиа The Times of Israel и Channel 12 со ссылкой на источники сообщают о возможной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Мохаммада Пакпура в результате утренних ударов 28 февраля. По их данным, существуют признаки того, что Хаменеи мог быть убит, хотя ранее сообщалось только о его ранении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также Channel 12 сообщает о "очень большом вреде", причиненном руководству иранского режима и его военным командирам. Ожидается обращение Хаменеи, которое, по предположениям журналистов, могло быть записано заранее.

Влияние на ситуацию в Украине и мировую экономику

The Times of Israel пишет , что Иран блокировал главную артерию поставки ближневосточной нефти — Ормузского пролива. На этом фоне цены на нефть марки Brent достигли семимесячного максимума.

В то же время, по данным Financial Times и аналитиков, эскалация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках средств противовоздушной обороны для Украины. США уже начали опрокидывать ракеты-перехватчики в регион для защиты своих баз и Израиля от возможных иранских ударов.

Отдельным направлением ударов стали объекты по производству баллистических ракет и беспилотников. Учитывая, что Иран является ключевым поставщиком дронов и ракет для России, ослабление его военной промышленности может ограничить возможности РФ совершать массированные атаки по Украине.

Аналитики Kyiv Post отмечают, что падение или существенное ослабление иранского режима лишит Путина стратегического партнера, что в перспективе изменит баланс сил в Восточной Европе.

"Путін зробив політичну ставку на відносини з Іраном, посилаючись на них як на доказ того, що Росія все ще має значення на світовій арені. Цей удар принижує Москву", - йдеться в повідомленні.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, МСЗ Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

"Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.