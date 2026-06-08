В ЦНАПах упростили строительные админуслуги: заказчики сами будут выбирать орган контроля

В Украине упростили получение административных услуг в сфере строительства объектов незначительной сложности (СС1). Теперь во всех ЦНАПах заказчики строительства могут самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет рассматривать их документы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Упрощено оформление строительных документов

Получение административных услуг в сфере строительства стало проще. В Украине во всех ЦНАПах ввели новый подход, позволяющий заказчикам строительства самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля для объектов незначительной сложности – класса последствий СС1.

Этот механизм является частью реформы градостроения, внедряемой Министерством развития. Его цель – сделать процедуры в строительной сфере более прозрачными, предсказуемыми и удобными как для граждан, так и для бизнеса.

Отныне при подаче ЦНАП сообщений и деклараций о начале или завершении строительных работ, а также в случае внесения изменений или их отмены, заявитель может самостоятельно определять орган, который будет рассматривать документы. Это может быть либо Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ), либо соответствующий местный орган государственного архитектурно-строительного контроля за месторасположением объекта.

В ближайшее время аналогичная возможность будет доступна и при подаче документов через приложение "Дія".

Напомним, ранее стало известно о росте цен и падении темпов производства, из-за которых стремительно дорожает строительство в Украине. В частности, в марте 2026 года в стране был зафиксирован существенный рост цен в строительном секторе – сразу на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Главными факторами такой инфляции аналитики называют дефицит квалифицированной рабочей силы, логистические проблемы, удорожание сырья и энергоносителей, что вынуждает государство искать цифровые решения для защиты бюджета восстановления.