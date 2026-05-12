Рост цен и падение производства: почему дорожает строительство в Украине

Строительная инфляция набирает обороты / Правительственный портал

В марте 2026 года в Украине зафиксирован существенный рост цен в строительстве — на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении строительные цены выросли на 16,4% — к марту 2025 года. По итогам первого квартала 2026 г. общий рост цен в строительстве составил 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время производство строительной продукции в Украине за январь-март 2026 сократилось на 4,7% в годовом измерении.

Напомним, Министерство развития общин и территорий инициировало комплексное реформирование строительной отрасли. Принятые решения направлены на упрощение регулирования в сфере строительства и ускорение реализации проектов восстановления.

