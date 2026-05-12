Ріст цін і падіння виробництва: чому дорожчає будівництво в Україні

У березні 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зростання цін у будівництві — на 9,4% порівняно з попереднім місяцем.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держстату.

Будівельна інфляція набирає обертів

У річному вимірі будівельні ціни зросли на 16,4% — до березня 2025 року. За підсумками першого кварталу 2026 року загальне зростання цін у будівництві становило 9,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Водночас виробництво будівельної продукції в Україні за січень–березень 2026 року скоротилося на 4,7% у річному вимірі.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій ініціювало комплексне реформування будівельної галузі. Ухвалені рішення спрямовані на спрощення регулювання у сфері будівництва та прискорення реалізації проєктів відбудови.