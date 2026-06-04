Укрексімбанк продає борги автохолдингу, забезпечені нерухомістю та іншими активами

Державний Укрексімбанк оголосив про продаж пакету прав вимоги за кредитними зобов’язаннями одного із операторів автомобільного ринку України. Перший аукціон заплановано на 8 червня 2026 року, повідомили в пресслужбі банку.

Продаж відбудеться у форматі відкритих електронних торгів за голландською моделлю на платформі "Prozorro.Продажі". У банку наголошують, що такий формат забезпечує прозорість процедури та рівний доступ для всіх потенційних інвесторів.

На торги одним лотом виставлять заборгованість компаній, що працюють у кількох секторах економіки. Насамперед ідеться про автомобільний бізнес: імпорт і дистрибуцію автомобілів, роздрібний продаж нових і вживаних транспортних засобів, сервісне обслуговування та торгівлю запчастинами.

Крім того, до групи входять компанії із суміжних сфер – фінансового сектору (страхування, лізинг, кредитування та інвестиції), будівництва, транспортних послуг та митно-брокерської діяльності.

Укрексімбанк зазначає, що права вимоги забезпечені ліквідними активами, що може посилити інтерес інвесторів до лота. Серед забезпечення – комерційна нерухомість, земельні ділянки, рухоме майно, корпоративні права та фінансові поруки.

Серед ключових активів – великий майновий комплекс у селі Гора Київської області, який включає понад 7 га землі та майже 19 тис. кв. м нерухомості, зокрема автосалони та сервісні центри. Також до заставного майна входять митно-вантажний комплекс у Макарівському районі та автомобільний комплекс у Києві площею понад 3,3 тис. кв. м.

Окрім цього, у заставі є комерційна нерухомість у Запоріжжі та Донецьку.

У банку наголошують, що продаж відбувається в межах політики прозорого управління активами та розширення можливостей для приватних інвесторів. Потенційним покупцям обіцяють доступ до матеріалів і процедури due diligence.

За додатковою інформацією інвестори можуть звертатися до Укрексімбанку за адресою: [email protected]

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