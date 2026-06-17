Як бізнес використовує штучний інтелект та цифрові технології: досвід "Філіп Морріс Україна"

Штучний інтелект, цифрові сервіси та аналітика даних дедалі активніше використовуються великими компаніями для автоматизації процесів і підвищення ефективності роботи з клієнтами.

Як повідомляє Delo.ua, про це під час заходу "Велика цифрова трансформація" від NV розповів директор з новітніх продуктів компанії "Філіп Морріс Україна" Роман Іванов.

За його словами, цифрова трансформація впливає на бізнес як з боку клієнтського досвіду, так і з боку продуктів. Зокрема, споживачі очікують більш персоналізованої взаємодії та швидкого доступу до необхідної інформації.

Окремим фактором змін він назвав трансформацію продуктового портфеля компанії. За словами Іванова, розвиток альтернативних нікотиновмісних виробів потребує нових технологічних підходів та цифрових рішень.

Також компанія розвиває цифрові канали продажу та комунікації зі споживачами.

Згідно з її даними, контактний центр обробляє близько 2,7 млн звернень на рік. Впровадження CRM-системи (програма, що допомагає управляти угодами та взаємодіями між компанією та клієнтами) та інструментів автоматизації (автодозвону) дозволило скоротити обсяг рутинних операцій приблизно на 8 тис. годин щороку.

За словами Іванова, моделі штучного інтелекту використовуються для аналізу взаємодії зі споживачами та вибору найбільш релевантних каналів комунікації. Крім того, такі інструменти допомагають визначити аудиторію, оптимізувати маркетингові активності та підтримувати планування дистриб'юції.

"Різні люди по-різному сприймають інформацію – і в різний час. ШІ дозволяє це враховувати", – пояснив Іванов.

Окрему увагу в компанії приділяють омніканальності, тобто інтеграції різних каналів взаємодії зі споживачами. За словами спікера, обмін даними між такими каналами дозволяє підвищувати ефективність бізнес-процесів, особливо в умовах України.

Водночас Іванов наголосив, що компанія розглядає штучний інтелект як інструмент для вирішення конкретних завдань, а не як універсальне рішення для всіх процесів.

За його словами, окремі цифрові сервіси вже використовуються для автоматизації взаємодії з клієнтами та спрощення оформлення замовлень.

При цьому повністю замінювати людей штучним інтелектом "Філіп Морріс Україна" наразі не планує.

Нагадаємо, у травні 2026 року генеральним директором "Філіп Морріс Україна" було призначено Артема Коніка. На цій посаді він змінив Максима Барабаша.