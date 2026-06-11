Нелегальні сигарети і вейпи коштують Україні щороку майже $1 млрд – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн через нелегальний ринок сигарет і вейпів, що еквівалентно майже $1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це під час заходу "Добробут нації" з циклу "Діалоги про майбутнє з NV" заявив генеральний директор тютюнової компанії "Філіп Морріс Україна" Артем Конік.

Посилаючись на оцінки дослідницької компанії "Kantar Україна", він зазначив, що близько 90% ринку вейпів в Україні перебуває в тіні, і щороку бюджет недоотримує близько 28 млрд грн через нелегальний ринок сигарет, ще близько 10 млрд грн – через незаконний обіг вейпів.

"Це майже один мільярд доларів на рік. Йдеться про гроші, яких бракує на війну, економіку та інші критично важливі потреби держави", – цитує його NV.

За його словами, останнім часом правоохоронні органи, зокрема Бюро економічної безпеки, посилили боротьбу з тіньовим ринком. Серед прикладів він назвав ліквідацію великої нелегальної фабрики в Чернівцях та операції проти незаконного обігу вейпів.

"Безумовно, ми це підтримуємо. Це позитив для країни. Але це не повинні бути разові акції. Таку роботу потрібно проводити щодня, щоб держава отримувала свої податки і щоб працювали правила", – зазначив Конік.

Він також звернув увагу на проблему повторного відкриття нелегальних торговельних точок із вейпами після проведення перевірок. За його словами, близько 70% таких об'єктів відновлюють роботу протягом тижня після закриття.

"Якщо ви прийдете туди через сім днів, то побачите, що вони знову працюють. Це виглядає як боротьба з самими собою", – сказав керівник компанії і додав, що нелегальні точки продажу продовжують працювати навіть у великих торговельно-розважальних центрах.

Говорячи про шляхи вирішення проблеми, Конік наголосив на важливості політичної волі та системного підходу до боротьби з тіньовою економікою.

"Можна нескінченно боротися з комарами на болоті. Але набагато ефективніше висушити саме болото. Тоді проблема зникне", – наголосив він.

Як приклад результативних дій держави він навів ситуацію на тютюновому ринку у 2024 році. За його словами, завдяки посиленню контролю частка нелегальної продукції скоротилася приблизно з 25% до 12,6%.

"Було зроблено багато кроків, а рівень нелегальної продукції суттєво скоротився… Це сталося буквально за кілька місяців. І, напевно, це був єдиний рік, який я пам’ятаю, коли легальна індустрія навіть продемонструвала зростання", – сказав Конік.

Ще одним прикладом він назвав боротьбу з нелегальним гральним бізнесом в Україні, яка, на його думку, продемонструвала, що за наявності політичної волі масштаби тіньового ринку можуть швидко скорочуватися.

"Сьогодні ви вже не побачите такого масштабу явища, як ще кілька років тому. На місці багатьох таких закладів тепер працюють зовсім інші бізнеси", – додав очільник компанії.

Також Конік згадав досвід Молдови, де, за його словами, після змін у законодавстві та посилення контролю частка нелегального ринку знизилася до рівня близько 6%. "В Україні ще нещодавно вона перевищувала 20%", – зазначив він.

Наостанок він порівняв рівні доходів населення у двох країнах: за його словами, середня зарплата в Молдові становить близько 850 євро, тоді як в Україні – приблизно 650 євро.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2026 року "Філіп Морріс Україна" сплатила 15,1 млрд грн податків. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ.