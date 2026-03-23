720 тисяч пачок сигарет щодня: БЕБ викрило масштабну підпільну фабрику з мільярдними доходами

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне нелегальне виробництво тютюнових виробів у Чернівцях. Дві лінії виготовляли близько 5 тисяч сигарет за хвилину кожна. Щомісячний незаконний дохід підпільної фабрики складав понад 1 мільярд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Підпільне виробництво

Слідством встановлено, що до складу групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво, входило близько 40 осіб. Вони виготовляли сигарети з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів. Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні обласного центру, де розмістили промислове обладнання та забезпечили повний технологічний цикл виготовлення продукції.

Для забезпечення безперервного циклу виробництва приміщення було обладнане промисловими генераторами. Організатори створили умови для цілодобового проживання працівників безпосередньо на території об’єкта. Потужності обладнання дозволяли виготовляти до 720 тисяч пачок сигарет щодня.

Результати обшуків

Під час проведення слідчих дій детективи вилучили:

  • дві виробничі лінії повного циклу для виготовлення та пакування сигарет; 
  • 750 тисяч пачок готових сигарет різних торговельних марок; 
  • 149 ящиків ферментованого тютюну; 
  • пакувальні матеріали, рулони паперу, фільтр-палички та поліграфічну продукцію з логотипами світових брендів.

Загальна вартість вилученого обладнання, сировини та готової продукції за попередніми оцінками перевищує 200 млн гривень.

Юридична кваліфікація

Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до організації схеми.

Нагадаємо, у березні БЕБ викрило групу осіб, які налагодили незаконний випуск сигарет – приблизно 50 тисяч пачок на добу. Орієнтовна вартість вилученого майна, обладнання та сировини становить близько 30 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук