В Україні презентували демоверсію системи "еТютюн": як працюватиме цифровий контроль
В Україні представили демоверсію інформаційно-комунікаційної системи “еТютюн”, що знаменує перехід держави до цифрового та системного контролю за тютюновим ринком.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Система покликана замінити застарілі паперові звіти сучасним цифровим рішенням, об’єднуючи державу, бізнес та суспільство в єдиному інформаційному полі.
Функціонал та можливості цифрової платформи
Ключовим моментом презентації стала демонстрація роботи платформи, де в межах одного інтерфейсу поєднуються всі необхідні процеси:
- подання виробниками звітності про інгредієнти та викиди в електронному форматі;
- централізоване накопичення та аналіз даних;
- формування відкритих наборів інформації;
- інтеграція з іншими державними реєстрами та сервісами.
Фактично "еТютюн" створює цифрову екосистему, яка інтегрується з іншими державними реєстрами та сервісами, дозволяючи уникнути дублювання інформації та зробити процес звітування максимально ефективним.
Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, країна поступово відмовляється від паперових процедур і переходить до цифрових рішень.
"Причина проста – зобов’язання перед ЄС і потреба у реальному контролі за тим, що споживають люди. Саме тому Держпродспоживслужба ініціювала створення системи "еТютюн" - інструменту, який має об’єднати бізнес, державу і суспільство в єдиному інформаційному полі", - підкреслив Ткачук.
Нагадаємо, Кабмін офіційно розпочав впровадження цифрової платформи “еТютюн”, яка кардинально змінить правила звітності для виробників та імпорторів тютюнових виробів.