Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

В Україні презентували демоверсію системи "еТютюн": як працюватиме цифровий контроль

Держава презентувала систему для електронної звітності виробників тютюну / Укрінформ

В Україні представили демоверсію інформаційно-комунікаційної системи “еТютюн”, що знаменує перехід держави до цифрового та системного контролю за тютюновим ринком. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Система покликана замінити застарілі паперові звіти сучасним цифровим рішенням, об’єднуючи державу, бізнес та суспільство в єдиному інформаційному полі.

Функціонал та можливості цифрової платформи

Ключовим моментом презентації стала демонстрація роботи платформи, де в межах одного інтерфейсу поєднуються всі необхідні процеси:

  • подання виробниками звітності про інгредієнти та викиди в електронному форматі;
  • централізоване накопичення та аналіз даних;
  • формування відкритих наборів інформації;
  • інтеграція з іншими державними реєстрами та сервісами.

Фактично "еТютюн" створює цифрову екосистему, яка інтегрується з іншими державними реєстрами та сервісами, дозволяючи уникнути дублювання інформації та зробити процес звітування максимально ефективним.

Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, країна поступово відмовляється від паперових процедур і переходить до цифрових рішень.

"Причина проста – зобов’язання перед ЄС і потреба у реальному контролі за тим, що споживають люди. Саме тому Держпродспоживслужба ініціювала створення системи "еТютюн" - інструменту, який має об’єднати бізнес, державу і суспільство в єдиному інформаційному полі", - підкреслив Ткачук.

Нагадаємо, Кабмін офіційно розпочав впровадження цифрової платформи “еТютюн”, яка кардинально змінить правила звітності для виробників та імпорторів тютюнових виробів. 

Автор:
Тетяна Бесараб