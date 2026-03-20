В Україні презентували демоверсію системи "еТютюн": як працюватиме цифровий контроль

В Україні представили демоверсію інформаційно-комунікаційної системи “еТютюн”, що знаменує перехід держави до цифрового та системного контролю за тютюновим ринком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Система покликана замінити застарілі паперові звіти сучасним цифровим рішенням, об’єднуючи державу, бізнес та суспільство в єдиному інформаційному полі.

Функціонал та можливості цифрової платформи

Ключовим моментом презентації стала демонстрація роботи платформи, де в межах одного інтерфейсу поєднуються всі необхідні процеси:

подання виробниками звітності про інгредієнти та викиди в електронному форматі;

централізоване накопичення та аналіз даних;

формування відкритих наборів інформації;

інтеграція з іншими державними реєстрами та сервісами.

Фактично "еТютюн" створює цифрову екосистему, яка інтегрується з іншими державними реєстрами та сервісами, дозволяючи уникнути дублювання інформації та зробити процес звітування максимально ефективним.

Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, країна поступово відмовляється від паперових процедур і переходить до цифрових рішень.

"Причина проста – зобов’язання перед ЄС і потреба у реальному контролі за тим, що споживають люди. Саме тому Держпродспоживслужба ініціювала створення системи "еТютюн" - інструменту, який має об’єднати бізнес, державу і суспільство в єдиному інформаційному полі", - підкреслив Ткачук.

Нагадаємо, Кабмін офіційно розпочав впровадження цифрової платформи “еТютюн”, яка кардинально змінить правила звітності для виробників та імпорторів тютюнових виробів.