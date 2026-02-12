Мінфін затвердив нові форми звітів для алкоголю, тютюну та е-сигарет: що зміниться з березня

З 1 березня 2026 року суб’єкти господарювання, які працюють з підакцизними товарами, подаватимуть звітність за оновленими формами відповідно до наказу Міністерства фінансів України.

Звітність щодо підакцизних товарів

З 1 березня 2026 року суб’єкти господарювання, які працюють у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, подаватимуть звітність за оновленими формами.

Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2025 року № 641, яким затверджено нові форми звітів та оновлений порядок їх заповнення.

Щомісячна звітність

Щомісяця звітність подається до територіальних органів ДПС за такими формами:

Оновлена Форма № 1-ВП (місячна) подається виробниками спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Її також подають суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво та/або ввезення цієї продукції на митну територію України, вивезення за її межі, а також підприємства, що здійснюють ферментацію тютюнової сировини.

Оновлена Форма № 1-ОП (місячна) подається суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами для електронних сигарет. Цю форму також подають суб’єкти, що здійснюють операції з ввезення та вивезення відповідної продукції.

Річна звітність

Раз на рік подається оновлена Форма № 1-ВП (річна):

малими виробництвами пива, дистилятів і виноробної продукції;

суб’єктами господарювання, які здійснюють вирощування тютюну, з можливістю відображення обсягів вирощування та посівних площ.

Нагадаємо, в Україністворюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

Розробку доручено компанії Eleks.