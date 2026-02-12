Запланована подія 2

Минфин утвердил новые формы отчетов для алкоголя, табака и е-сигарет: что изменится с марта

НБУ, бизнес, документы
Отчетность подакцизных товаров в 2026 году: новые требования и формы. / НБУ

С 1 марта 2026 субъекты хозяйствования, работающие с подакцизными товарами, будут подавать отчетность по обновленным формам в соответствии с приказом Министерства финансов Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Налоговой службы.

Отчетность по подакцизным товарам

С 1 марта 2026 года предприятия, работающие в сфере производства и обращения подакцизных товаров, будут представлять отчетность по обновленным формам.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 22 декабря 2025 г. № 641, которым утверждены новые формы отчетов и обновлен порядок их заполнения.

Ежемесячная отчетность

Ежемесячно отчетность подается в территориальные органы ГНС по следующим формам:

  • Обновленная Форма № 1-ОП (месячная) представляется производителями этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Ее также представляют субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство и/или ввоз этой продукции на таможенную территорию Украины, вывоз за ее пределы, а также предприятия, осуществляющие ферментацию табачного сырья.
  • Обновленная Форма № 1-ОП (месячная) представляется субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, табаком, промышленными заменителями табака и жидкостями для электронных сигарет. Эту форму также представляют субъекты, осуществляющие операции по ввозу и вывозу соответствующей продукции.

Годовая отчетность

Раз в год представляется обновленная Форма № 1-ОП (годовая):

  • малыми производствами пива, дистиллятов и винодельческой продукции;
  • субъектами хозяйствования, осуществляющими выращивание табака, с возможностью отображения объемов выращивания и посевных площадей.

Напомним, в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.

Разработка поручена компании Eleks .

Автор:
Ольга Опенько