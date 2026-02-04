- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
6 тысяч проверок и 464 млн грн штрафов: налоговая отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком горючего
В рамках борьбы с теневым рынком горючего в течение 2025 года было проведено более 6 тысяч проверок, отменено 886 лицензий на торговлю горючим и применены штрафы на 464 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о.главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух на странице в FaceBook.
"Теневой рынок горючего – это не мелкое нарушение. Это о значительных потерях бюджета, меньше ресурса для финансирования обороны, восстановления и социальных выплат", - подчеркнула глава ГНС.
По ее словам, преодоление нелегального оборота горючего требует системных решений, а не точечных мер.
Что сделала налоговая
Карнаух рассказала, что в рамках борьбы с теневым рынком в 2025 году ДПС:
- провела 6015 фактических проверок;
- выявила 5349 нарушений;
- применила штрафы на 463,7 млн грн;
- прекратила действие 886 лицензий по незаконному обращению;
- изъяла горючее и оборудование на миллионы гривен.
Карнаух отметила, что налоговая системно мониторит деятельность автозаправочных станций
В ходе проверок фиксируются:
- продажа неучтенного горючего,
- отсутствие документов о происхождении,
- нарушение фискального учета.
"ГНС активно пользуется информацию, поступающей от граждан для выявления нелегальных схем: обращения и жалобы потребителей становятся основанием для проведения проверок. О фактах торговли горючим без лицензий или с нарушением фискального учета можно сообщить через официальные каналы связи", - подчеркнула Карнаух.
Она добавила, что также ГНС проверяет, как плательщики с лицензиями соблюдают требования по уровню зарплат работников.
Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить сотрудникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.
Ранее сообщалось, что в Украине больше всего нелегальных АЗС находятся в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.