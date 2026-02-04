6 тысяч проверок и 464 млн грн штрафов: налоговая отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком горючего

В рамках борьбы с теневым рынком горючего в течение 2025 года было проведено более 6 тысяч проверок, отменено 886 лицензий на торговлю горючим и применены штрафы на 464 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о.главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух на странице в FaceBook.

"Теневой рынок горючего – это не мелкое нарушение. Это о значительных потерях бюджета, меньше ресурса для финансирования обороны, восстановления и социальных выплат", - подчеркнула глава ГНС.

По ее словам, преодоление нелегального оборота горючего требует системных решений, а не точечных мер.

Что сделала налоговая

Карнаух рассказала, что в рамках борьбы с теневым рынком в 2025 году ДПС:

провела 6015 фактических проверок;

выявила 5349 нарушений;

применила штрафы на 463,7 млн грн;

прекратила действие 886 лицензий по незаконному обращению;

изъяла горючее и оборудование на миллионы гривен.

Карнаух отметила, что налоговая системно мониторит деятельность автозаправочных станций

В ходе проверок фиксируются:

продажа неучтенного горючего,

отсутствие документов о происхождении,

нарушение фискального учета.

"ГНС активно пользуется информацию, поступающей от граждан для выявления нелегальных схем: обращения и жалобы потребителей становятся основанием для проведения проверок. О фактах торговли горючим без лицензий или с нарушением фискального учета можно сообщить через официальные каналы связи", - подчеркнула Карнаух.

Она добавила, что также ГНС проверяет, как плательщики с лицензиями соблюдают требования по уровню зарплат работников.

Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить сотрудникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.

Ранее сообщалось, что в Украине больше всего нелегальных АЗС находятся в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.