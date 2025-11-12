Запланована подія 2

Читати українською

Более половины нелегальных АЗС в Украине находятся в пяти областях: где именно

азс, девушка, заправка авто, заправщик
Где в Украине больше всего нелегальных АЗС / Freepik

В Украине больше всего нелегальных АЗС находятся в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, на май 2025 года в Украине работало более 400 нелегальных АЗС. Более половины из них – в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Гетманцев отметил, что после обращения в БЭБ и Нацполицию правоохранители провели проверки, изъяли горючее, инициировали отмену части лицензий и даже демонтировали оборудование на ряде "бочек".

"Но - на бумаге результаты есть, а в реальности большинство точек продолжают работать", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что десятки заправок до сих пор торгуют горючим без чеков и без лицензий, даже после открытия уголовных производств.

Гетманцев подчеркнул, что Одесская, Днепропетровская и Львовская области остаются черными пятнами топливного рынка.

Нардеп считает, что принятые меры правоохранителей и контроль региональных прокуратур слаб.

"Теневая торговля горючим — это не только потери бюджета. Это удар по честному бизнесу и риски для безопасности людей. БЭБ и Генеральная прокуратура должны, наконец, показать реальные результаты, а не отчеты на бумаге", - констатировал Гетманцев.

Ранее нардеп заявлял, что топливная отрасль демонстрирует положительную динамику детенизации, но не так быстро, как этого хотелось бы.

Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить работникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.

Автор:
Светлана Манько