Понад половину нелегальних АЗС в Україні знаходяться у п’яти областях: де саме

азс, дівчина, заправка авто, заправник
Де в Україні найбільше нелегальних АЗС / Freepik

В Україні найбільше нелегальних АЗС знаходяться у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних АЗС. Більше половини з них — у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Гетманцев зауважив, що після  звернення до БЕБ та Нацполіції правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на низці "бочок".

"Але — на папері результати є, а в реальності більшість точок продовжують працювати", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що десятки заправок досі торгують пальним без чеків і без ліцензій, навіть після відкриття кримінальних проваджень.

Гетманцев підкреслив, що Одеська, Дніпропетровська та Львівська області залишаються "чорними плямами" паливного ринку.

Нардеп вважає, що вжиті заходи правоохоронців та контроль регіональних прокуратур слабкий.

"Тіньова торгівля пальним — це не лише втрати бюджету. Це удар по чесному бізнесу й ризики для безпеки людей. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері", - констатував Гетманцев.

Раніше нардеп заявляв, що паливна галузь демонструє позитивну динаміку детінізації, але не так швидко, як би цього хотілось.

Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити працівникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Автор:
Світлана Манько