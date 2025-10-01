З 1 жовтня продавці алкоголю і тютюну та працівники АЗС мають отримувати зарплату не менше 16 тис. грн у містах і 12 тис. грн у селах

З 1 жовтня 2025 року для суб’єктів господарювання, які торгують алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати на рівні 12-16 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Державну податкову службу.

Ці зміни передбачені прийнятим Верховною Радою 16 липня законом №4536-IX (законопроєкт №13157).

Зарплата не менше 16 тис. грн у містах і 12 тис. грн у селах

Починаючи з 1 жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій мають дотримуватись вимог щодо розміру мінімальної заробітної плати для працівників.

Розмір середньої щомісячної заробітної плати має становити не менше ніж:

1,5 мінімальних заробітних плат (12 тисяч гривень) при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

– за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів; площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних;

2 мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень) для всіх інших суб’єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

У ДПС наголошують, що невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії.

Частина бізнесу незадоволена вимогою

Кілька мереж тютюнових та алкогольних кіосків висловлюють невдоволення щодо рішення парламенту встановити мінімальний розмір середньої заробітної плати для суб’єктів господарювання, що реалізують підакцизні товари, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Шоковані тим, що людям треба платити в білу, і з білої зарплати треба платити податки, що йдуть на армію та майбутні пенсії тих самих працівників", – зауважив він.

Гетманцев наголосив, що цей крок спрямований на розвиток цивілізованого ринку, сплату податків та забезпечення "білих" зарплат, які формують надходження до бюджету на армію та пенсії.

"Це не перший, але й не останній крок до цивілізованого ринку. Не дякуйте, і з жовтня підніміть зарплати до реальних. Не ризикуйте", - резюмував нардеп.

