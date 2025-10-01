С 1 октября продавцы алкоголя и табака и работники АЗС должны получать зарплату не менее 16 тыс. грн в городах и 12 тыс. грн в селах

С 1 октября 2025 г. для субъектов хозяйствования, торгующих алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горючим, вводятся требования относительно минимального размера средней ежемесячной заработной платы на уровне 12-16 тыс. грн.

Эти изменения предусмотрены принятым Верховной Радой 16 июля законом №4536-IX (законопроект №13157).

Зарплата не менее 16 тыс. грн. в городах и 12 тыс. грн. в селах

Начиная с 1 октября предприятия, которые получили лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и горючим для осуществления соответствующей деятельности на основании указанных лицензий должны соблюдать требования размера минимальной заработной платы для работников.

Размер средней ежемесячной заработной платы должен составлять не меньше чем :

1,5 минимальных заработных плат (12 тысяч гривен) при одновременном соблюдении таких условий для всех мест розничной торговли:

их расположение – за пределами населенных пунктов – административных центров областей и г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров;

– за пределами населенных пунктов – административных центров областей и г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров; площадь торгового зала – до 500 метров квадратных;

2 минимальных заработных плат (16 тысяч гривен) для всех других хозяйствующих субъектов, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.

В ГНС отмечают, что невыполнение этих требований приведет к прекращению действия лицензии.

Часть бизнеса недовольна требованием

Несколько сетей табачных и алкогольных киосков выражают недовольство решением парламента установить минимальный размер средней заработной платы для субъектов хозяйствования, реализующих подакцизные товары, сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Шокованы тем, что людям нужно платить в белую, и с белой зарплаты нужно платить налоги, которые идут на армию и будущие пенсии тех же работников", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что этот шаг направлен на развитие цивилизованного рынка, уплату налогов и обеспечение "белых" зарплат, формирующих поступления в бюджет на армию и пенсии.

"Это не первый, но и не последний шаг к цивилизованному рынку. Не благодарите, и с октября поднимите зарплаты до реальных. Не рискуйте", - резюмировал нардеп.

С 1 октября сети АЗС будут вынуждены платить работникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников. Впрочем, операторы АЗС рассказали, что указанная норма никоим образом не скажется на их работе. А эксперты говорят, что лазейки, позволяющие недобропорядочным ритейлерам уклоняться от уплаты налогов с зарплаты работников, остаются.