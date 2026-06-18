В "Дії" тестируют получение исполнительных документов онлайн

В приложении "Дія" готовят запуск онлайн-услуги для получения исполнительных документов. Перед полноценным запуском сервис открывают для тестирования бета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Исполнительный документ является основанием для принудительного исполнения решения суда. Его используют, в частности, для взыскания средств, имущества или выполнения других обязательств должником.

После запуска услуги, пользователи смогут получать исполнительные документы онлайн без посещения суда, бумажных заявлений и дополнительных процедур. В "Дії" также можно будет автоматически сформировать заявление и отслеживать статус исполнения судебного решения.

К бета-тестированию могут присоединиться граждане Украины, которые:

имеют верифицированный РНОКПП;

истцами по делу, а не представителями или адвокатами;

имеют активированный "Дія.Подпись";

имеют судебное решение 2026 года, которое вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению;

еще не получали исполнительное письмо по этому решению.

Для пользователей запуск сервиса должен упростить получение исполнительных документов и сократить количество офлайн-визитов в суд. Для судебной системы это еще один шаг к цифровизации процессов и уменьшению бумажного документооборота.

Также у "Дії" появится новый сервис для поиска работы и трудоустройства.