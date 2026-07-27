АЗС в прифронтовых регионах могут признать объектами критической инфраструктуры: что это изменит

В Украине рассматривается возможность предоставления АЗС в прифронтовых регионах статуса объектов критической инфраструктуры. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для их защиты и обеспечить бесперебойную поставку топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита по итогам выездного оперативного совещания в Сумской области.

"Обсудили возможность определения АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы в их защиту и обеспечить бесперебойную работу", - отметил чиновник.

По его словам, потребность в дополнительной защите возникла из-за смены тактики врага: российские войска системно атакуют топливную инфраструктуру, крупные ритейл-сети, гражданский автотранспорт на автодорогах и жилищный сектор, пытаясь парализовать жизнедеятельность прифронтовых общин.

"Учитывая изменение обстановки, дополнительно наращиваем антидроновую защиту. В Сумской области силами ОВА и общин антидроновыми сетками уже защищено более 400 километров дорог. Еще несколько сотен километров – на стадии обустройства. Работа продолжается круглосуточно", – добавил он.

Кроме того, ОВА получили поручение совместно с общинами увеличить объемы финансового и материально-технического обеспечения действующих, новых, расширенных подразделений ПВО в регионе, в частности, экипажей БпАК, мобильных огневых групп и т.п.

Напомним, ночью 18 мая сразу несколько российских дронов ударили по объектам критической инфраструктуры группы "Нефтегаза" в Днепропетровской области. Полностью уничтожен автозаправочный комплекс UKRNAFTA.

В конце июня СЕО WOG и эксминистр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Он добавил, что почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.