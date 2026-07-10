Около 200 АЗС пострадали от ударов России: какие изменения ждут топливный рынок

За последние месяцы от массированных российских атак на топливную инфраструктуру в Украине повреждения получили около 200 автозаправочных станций, поэтому график их работы испытывает сокращения, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"Очень тяжелое начало июля для всей страны и для рынка горючего в частности. АЗС заверили, что продолжат работу, ведь понемногу адаптировались к новым реалиям. Но график работы будет явно изменен (сокращен), а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет. Не время сейчас пить кофе/чай на АЗС. потребителей. Чем меньше раз и чем меньше времени вы будете находиться на АЗС, тем лучше», – подчеркнул эксперт.

Куюн сообщил, что потери АЗС есть у всех сетей, среди которых:

ОККО – 4 нефтебазы и 8 АЗК,

WOG – 22 объекта,

"Укрнефть" - 12.

Эксперт отмечает, что вопрос с доставкой остается открытым, ведь российская армия открыла охоту за бензовозами. В то же время, от идеи передвижных АЗС в Украине пока отказались. Однако появляются еще два нововведения: спиртосодержащий бензин и МЗНН.

"На фоне массированных атак по АЗС намерения правительства срочно запускать в действие закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН) выглядят откровенно непонятно. Тем более что за потери инфраструктуры и горючего государство никакой компенсации не предусматривает, то есть везите и сохраняйте на свой страх и риск", - подчеркнул Куюн.

Он напомнил, что топливный рынок достойно прошел два кризиса – весной 2022 и 2026 годов – без норматива по запасам, а за счет диверсификации и гибкой логистики.

Удары России по АЗС

Российские войска сменили тактику и начали системно выжигать украинские АЗС.

В конце июня СЕО WOG и эксминистр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Он добавил, что почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в Украине отсутствует дефицит топлива для гражданского сектора Отечественный рынок полностью обеспечен ресурсом, импортные контракты выполняются, а логистические цепочки работают в штатном режиме.

Как топливный рынок адаптируется к новым ударам, почему стационарная защита не работает против дронов и как устаревшие нормы закона мешают запустить мобильные заправки там, где они жизненно необходимы, читайте в материале Delo.ua.