Удары России по АЗС: соучредитель "Новой почты" призывает отменить лицензии на продажу топлива

Из-за постоянных обстрелов Россией украинских АЗС необходимо срочно децентрализовать и распределить точки продаж топлива, чтобы усложнить врагу возможность разрушать инфраструктуру и логистику.

Как пишет Delo.ua, такое мнение высказал соучредитель логистической компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.

"Настало время для отмены лицензий на продажу горючего. Поэтому нужно открывать много новых точек продаж - от малых, мобильных станций до даже бочек и канистр", - отметил он.

По словам Поперешнюка, предприниматели в одночасье справятся с этой задачей, но им мешают лицензии и регулирование топливной отрасли, из-за которых возникает риск нового топливного дефицита и коллапса логистики.

"Поэтому нужно срочно отменить регулирование и лицензии на розничную торговлю топливом, его хранение, по крайней мере, в прифронтовых областях, а лучше по всей стране", - убежден совладелец "Новой почты".

РФ планирует удары по заправкам в нескольких областях

В ближайшее время россияне собираются атаковать автозаправочные станции в Сумской и в нескольких других областях. Поэтому жителей призывают не находиться на АЗС и вблизи них без необходимости. сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).

"По полученной информации, в ближайшее время враг намерен нанести удары по территории автозаправочных станций на Сумщине и в нескольких других областях. Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без необходимости", - подчеркнул начальник ОВА Олег Григоров.

Он добавил, что руководство автозаправочных станций проинформировано. Кроме того, по его словам, предоставлены соответствующие поручения по усилению мер безопасности.

В конце июня СЕО WOG и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Он добавил, что почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в Украине нет дефицита топлива для гражданского сектора. Отечественный рынок полностью обеспечен ресурсом, импортные контракты выполняются, а логистические цепочки работают в штатном режиме.