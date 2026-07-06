Удари Росії по АЗС: співзасновник "Нової пошти" закликає скасувати ліцензії на продаж пального

Через постійні обстріли Росією українських АЗС необхідно терміново децентралізувати та розподілити точки продажу палива, щоб ускладнити ворогу можливість руйнувати інфраструктуру та логістику.

Як пише Delo.ua, таку думку висловив співзасновник логістичної компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

"Настав час для скасування ліцензій на продаж пального. Тож треба відкривати багато нових точок продажу – від малих, мобільних станцій до навіть бочок і каністр", – зауважив він.

За словами Поперешнюка, підприємці вмить впораються з цим завданням, але їм заважають ліцензії та регулювання паливної галузі, через які виникає ризик нового паливного дефіциту та колапсу логістики.

"Тому треба терміново скасувати регулювання та ліцензії на роздрібну торгівлю паливом, його зберігання, принаймні у прифронтових областях, а краще по всій країні", – переконаний співвласник "Нової пошти".

РФ планує удари по заправках у кількох областях

Найближчим часом росіяни збираються атакувати автозаправні станції у Сумській та кількох інших областях. Тому мешканців закликають не перебувати на АЗС та поблизу них без нагальної потреби, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

"За отриманою інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях. Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби", - наголосив начальник ОВА Олег Григоров.

Він додав, що керівництво автозаправних станцій поінформоване. Крім того, за його словами, надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів. Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

При цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що в Україні відсутній дефіцит палива для цивільного сектору. Вітчизняний ринок повністю забезпечений ресурсом, імпортні контракти виконуються, а логістичні ланцюжки працюють у штатному режимі.