Чи буде дефіцит пального в Україні: в уряді пояснили, що зміниться на АЗС

На сьогодні в Україні відсутній дефіцит паливно-мастильних матеріалів для цивільного сектору. Вітчизняний ринок повністю забезпечений ресурсом, імпортні контракти виконуються, а логістичні ланцюжки працюють у штатному режимі.

Як пише Delo.ua, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, Кабмін спільно з Міненерго, обласними військовими адміністраціями та трейдерами здійснює щоденну координацію для гарантування безперебійного постачання нафтопродуктів у регіони.

З огляду на безпекові виклики, наразі влада та бізнес опрацьовують альтернативні моделі дистрибуції.

Зокрема, розглядаються варіанти оперативного підвезення пального споживачам без створення та накопичення значних запасів у традиційних місцях зберігання (нафтобазах).

Крім того, уряд веде діалог із профільними гравцями ринку щодо впровадження додаткових фінансових інструментів. Обговорюється можливість створення спеціального механізму страхування або формування спільного фонду, коштом якого фінансуватимуться заходи для підвищення стійкості паливного ринку України.

"Ми розуміємо, наскільки це болюче питання для бізнесу та населення. Водночас упевнені, що, як і під час кризи, пов'язаної з ситуацією в Ормузькій протоці, коли вдалося запобігти дефіциту пального, так і цього разу ми гідно пройдемо цей виклик", – зазначив Соболев.

Нагадаємо, за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. При цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.