В Україні за два місяці згоріло понад 150 АЗС: чому немає дефіциту палива і знижуються ціни

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомивCEO мережі WOG, ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

Він зауважує, що при цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.

Стійкість коштує грошей

"Але така модель має свою ціну. Стійкість коштує грошей. Тому коли хтось каже: "Нафта подешевшала, чому не падають ціни на АЗС?", варто пам’ятати просту річ: заправки купують бензин, дизель та газ, а не нафту", - пояснив Пивоварський.

За його словами, ціни на нафтопродукти живуть власним життям. Вони залежать від балансу попиту і пропозиції у світі, завантаженості НПЗ, логістики, запасів, сезонних факторів та воєнних ризиків. Крім того, Україна купує пальне за валюту. На початку загострення на Близькому Сході долар коштував близько 43,20 грн, сьогодні — майже 45 грн. І цей фактор також безпосередньо впливає на кінцеву ціну ресурсу.

Ціни на пальне в Україні вже падають

Пивоварський підкреслив, що український ринок уже зараз готується до складної зими:

формуються запаси,

бронюються логістичні потужності,

укладаються контракти.

"І головне — ціни в Україні вже падають і будуть далі падати. На піку дизель коштував близько 92 грн за літр. Сьогодні середня ціна перебуває в районі 76-77 грн за літр. Тому коли хтось стверджує, що ціни не знижуються, просто згадайте, де вони були зовсім недавно і де знаходяться зараз", - підсумував Пивоварський.

Нагадаємо, 25 червня великі роздрібні мережі зменшили ціну дизельного пального на 1 грн/л, а деякі регіональні компанії знизили тарифи ще суттєвіше – до 70 грн/л.