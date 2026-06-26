Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

--0,01

EUR

50,88

--0,22

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,50

51,29

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 26 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив курс долара на 26 червня / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на  5 копійок, водночас євро подорожчало на 4 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.06.2026 (п’ятниця).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,92 грн (+5 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,92 грн (+4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,87 грн (-0 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,85/44,95
Євро 51,28/51,50
Злотий 11,94/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,55/45,15 50,45/51,45
Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60 / 12,40
ПУМБ 44,70/45,30 50,90/51,50 11,60 / 12,40
Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60 / 12,40
Райффайзен 44,65/ 45,10 50,70 / 51,45

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько