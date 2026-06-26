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Курс валют на 26 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 5 копеек, в то же время евро подорожало на 4 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.06.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,92 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,92 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,87 грн (-0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,85/44,95
|Евро
|51,28/51,50
|Злотый
|11,94/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,55/45,15
|50,45/51,45
|Ощадбанк
|44,65/ 45,20
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|ПУМБ
|44,70/45,30
|50,90/51,50
|11,60/12,40
|Укргазбанк
|44,65/ 45,20
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|Райффайзен
|44,65/ 45,10
|50,70/51,45
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.