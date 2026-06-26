Курс валют на 26 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 5 копеек, в то же время евро подорожало на 4 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.06.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 44,92 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,92 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,87 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,85/44,95 Евро 51,28/51,50 Злотый 11,94/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,55/45,15 50,45/51,45 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40 ПУМБ 44,70/45,30 50,90/51,50 11,60/12,40 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40 Райффайзен 44,65/ 45,10 50,70/51,45

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.