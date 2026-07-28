Зеленский встретился с Трампом: о чем договорились лидеры в Овальном кабинете (ФОТО)

28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил в своем официальном обращении по итогам визита.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы защиты гражданского населения, усиления системы противовоздушной обороны и активизации мирного процесса.

"Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", - отметил Зеленский.

Центральной темой переговоров стала возможность локализации производства средств противовоздушной обороны в Украине.

В частности, лидеры обсудили вопросы предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также ряд других инновационных идей, способных существенно повысить защиту украинского неба.

Впоследствии президент Украины встретится с сенаторами США накануне голосования за законопроект о санкциях против России .

Напомним, Зеленский 28 июля прибыл в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и его командой.

Президент прибыл в Вашингтон для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, который являлся одним из главных сторонников Украины в американском Конгрессе и соавтором санкционной инициативы. Последняя встреча политика с украинским президентом прошла 10 июля в Киеве.

Ранее Зеленский сообщал, что в его графике запланированы встречи с президентом США Дональдом Трампом, его командой, а также с теми, "кто может поддержать нашу (украинскую — ред.) защиту".

По его словам, среди приоритетных вопросов – антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами, отметил Зеленский, добавив, что "мир должен стать ближе".