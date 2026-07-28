Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Наличный курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,40

51,21

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Строительство Северного обхода Житомира: на трех тендерах сэкономлено более 18 млн грн

дорога, строительство обхода Житомира
Продолжается строительство Северного обхода Житомира / Агентство восстановления

Агентство восстановления провело через Централизованную закупочную организацию (ЦЗО) три тендера на услуги технического надзора за строительством Северного обхода Житомира. Во время открытых торгов ожидаемая стоимость работ удалось снизить с 27,0 млн грн до 8,7 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"В 2025 году мы создали Централизованную закупочную организацию... Пока, несмотря на многочисленные обращения в Министерство финансов, обеспечить государственное финансирование на работу организации так и не удалось . Поэтому ЦЗО работает в условиях, когда приходится самостоятельно обеспечивать средства на свое функционирование... Только на одном объекте — строительстве отметил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Результаты торгов

Процедуру разделили на три отдельных тендера — по количеству очередей строительства.

Для привлечения международных компаний тендерную документацию подготовили на двух языках и направили приглашение потенциальным участникам. В каждом из трех процедур приняли участие три компании, среди которых были иностранные предприятия с официальными представительствами в Украине.

По итогам торгов достигнуты следующие показатели:

  • I очередь: ожидаемая стоимость - 3,9 млн грн, договорная - 1,9 млн грн (экономия 51%);
  • II очередь: ожидаемая стоимость - 6,5 млн грн, договорная - 2,0 млн грн (экономия 69%);
  • III очередь: ожидаемая стоимость – 16,6 млн грн, договорная – 4,8 млн грн (экономия 71%).

Общая ожидаемая стоимость трех объектов составила 27,0 млн. грн., а после торгов снизилась до 8,7 млн. грн. Общая экономия составляет более 18 млн. грн., или около 68%.

Начата процедура подписания договоров с победителями аукционов.

Напомним, на Северном обходе Житомира продолжается подготовительный этап реконструкции участка трассы М-06 Киев — Чоп. В пределах работ 22-километровый участок магистрали планируется расширить с двух до четырех полос.

Автор:
Татьяна Ковальчук