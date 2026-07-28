Строительство Северного обхода Житомира: на трех тендерах сэкономлено более 18 млн грн

Агентство восстановления провело через Централизованную закупочную организацию (ЦЗО) три тендера на услуги технического надзора за строительством Северного обхода Житомира. Во время открытых торгов ожидаемая стоимость работ удалось снизить с 27,0 млн грн до 8,7 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"В 2025 году мы создали Централизованную закупочную организацию... Пока, несмотря на многочисленные обращения в Министерство финансов, обеспечить государственное финансирование на работу организации так и не удалось . Поэтому ЦЗО работает в условиях, когда приходится самостоятельно обеспечивать средства на свое функционирование... Только на одном объекте — строительстве отметил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Результаты торгов

Процедуру разделили на три отдельных тендера — по количеству очередей строительства.

Для привлечения международных компаний тендерную документацию подготовили на двух языках и направили приглашение потенциальным участникам. В каждом из трех процедур приняли участие три компании, среди которых были иностранные предприятия с официальными представительствами в Украине.

По итогам торгов достигнуты следующие показатели:

I очередь: ожидаемая стоимость - 3,9 млн грн, договорная - 1,9 млн грн (экономия 51%);

II очередь: ожидаемая стоимость - 6,5 млн грн, договорная - 2,0 млн грн (экономия 69%);

III очередь: ожидаемая стоимость – 16,6 млн грн, договорная – 4,8 млн грн (экономия 71%).

Общая ожидаемая стоимость трех объектов составила 27,0 млн. грн., а после торгов снизилась до 8,7 млн. грн. Общая экономия составляет более 18 млн. грн., или около 68%.

Начата процедура подписания договоров с победителями аукционов.

Напомним, на Северном обходе Житомира продолжается подготовительный этап реконструкции участка трассы М-06 Киев — Чоп. В пределах работ 22-километровый участок магистрали планируется расширить с двух до четырех полос.