Акции SpaceX упали на 20% ниже цены IPO, потеряв $1,2 триллиона капитализации

Цена акций компании SpaceX Илона Маска упала на 20% ниже уровня первоначального публичного размещения (IPO). Общие потери рыночной стоимости компании по сравнению с пиковым значением в июне превысили 1,2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Причины падения и опасения инвесторов

В ходе торгов в Нью-Йорке стоимость акций упала на 5% — до $107,80. В сравнении с историческим максимумом, зафиксированным 16 июня, цена бумаг снизилась уже на 47%. Это стало одним из величайших падений рыночной капитализации в истории.

Основными факторами давления на бумаги компании стали:

Общий спад в технологическом секторе: нестабильная геополитическая ситуация и опасения перегрева рынка искусственного интеллекта заставляют инвесторов избавляться от рискованных активов.

Истечение периода ограничения на продажу: вскоре на рынок попадет большое количество новых акций. Уже 6 августа доступными для торговли могут стать 911,5 млн. бумаг, а к концу года их количество вырастет с нынешних 639 млн. до 5,33 млрд. рублей.

Активность коротких продавцов: по данным S3 Partners, относительно около 30% акций в свободном обращении открыты короткие позиции (бумаги проданы на понижение). Падение цен уже принесло шортистам около $8 млрд бумажной прибыли.

Падение котировок продолжается несмотря на то, что в прошлую пятницу SpaceX успешно произвела испытательный запуск ракеты Starship, выведя на орбиту обновленные спутники Starlink.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас отметил, что если цена акций упадет до отметки в $100, это будет означать, что рынок фактически оценивает направление искусственного интеллекта в структуре SpaceX в нулевую или даже отрицательную стоимость.

Напомним, капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже. Акции аэрокосмической компании стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq. Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что сделало SpaceX шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера.