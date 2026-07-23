Google заявил, что владеет акциями SpaceX на $94 миллиарда

Материнская компания Google, Alphabet Inc., сообщила, что ее инвестиционный портфель включает акции аэрокосмической компании SpaceX на сумму 94,1 миллиарда долларов после ее громкого выхода на фондовую биржу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Google был ранним инвестором SpaceX, и рост стоимости этой доли существенно увеличивал доход техгиганта на протяжении последних кварталов.

После IPO на инвесторов обычно накладываются ограничения по срокам продаж бумаг: $80 млрд с акций Google имеют "краткосрочные ограничения на продажу", тогда как еще $14,1 млрд заблокированы к третьему кварталу следующего года.

Кроме SpaceX, инвестиционный портфель Alphabet содержит долю в стремительно растущем разработчике искусственного интеллекта Anthropic PBC. В общей сложности прибыль от переоценки инвестиций Alphabet во втором квартале достигла почти $100 млрд, что значительно повысило чистую прибыль компании.

Напомним, капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже. Акции аэрокосмической компании стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq. Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что сделало SpaceX шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера.